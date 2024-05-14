"بيروت راح تولع".. أزمات واجهت محمد رمضان قبل حفله الأول في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

يواصل الفنان محمد رمضان، الدعاية لحفله المقرر اقامته في بيروت يوم 17 أغسطس المقبل، والتي وصفها بالقول "بيروت راح تولع".

محمد رمضان نشر بوستر الحفل عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكتب: "بيروت راح تولع.. والفرح راح يعود..ثقة في الله أقوى حفلة في لبنان".

وخلال ظهوره في قناة ONE TV اللبنانية، المشاركة في رعاية الحفل، قال: "الحفل سيكون هو الأقوى في آخر 10 سنوات بلبنان".

وتابع: "سعيد أنني سأقدم حفلا في لبنان، هذه أول حفلة لي في بيروت، والشعب اللبناني من أكثر الشعوب التي أحبها، وأتمنى أن أقدم حفلا يليق بهم".

الحفل الذي يقدمه النجم محمد رمضان، يعد الأول الذي تتولى تنظيمه والإشراف عليه الشركة الخاصة التي أسسها مؤخرا، بمشاركة منظم الحفلات نبيل السويسي وتحمل إسم " BOSS PRODUCTION".

ويأتي الحفل بعد سلسلة أزمات واجهت النجم محمد رمضان في لبنان، وحالت دون وقوفه على مسارحها للغناء، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

حفل رأس السنة

في ديسمبر 2023، كان من المقرر أن يقدم محمد رمضان مجموعة من أغانيه في حفل يقام بمناسبة رأس السنة.

وقامت الشركة المنظمة للحفل ، بإصدار بيانا يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، أعلنت فيه تأجيل، وجاء به: "نظرًا للأحداث المؤسفة التي تمر بها دولة فلسطين، فقد تم تأجيل حفل الفنان محمد رمضان في بيروت إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه قريبًا".

الدكتوراه الفخرية

في أغسطس 2021، أعلن محمد رمضان، عبر صفحته في موقع فيس بوك عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما بالتعاون مع نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية.

ونشر محمد رمضان، صور التكريم عبر صفحته في موقع فيس بوك، وكتب: "شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي،و شكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي، ثقة في الله نجاح".

ومن جهتنه، علق الفنان فريد بوسعيد، رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، وقال : "ما حدث هو مجرد تكريم في مهرجان (أفضل)، لم نمنح ولا نستطيع منح الفنان محمد رمضان الدكتوراه الفخرية، ما نشر مجرد خلط ولخبطة ولا علاقة له بـ النقابات الفنية اللبنانية".

وأضاف :"النقابة أيضا لا تمنح لقب سفير، وتواجدي شخصيا كان باعتباره حفل فني ترعاه وزارة الثقافة".

ومع تصاعد الجدل، أعلن المركز الثقافي الألماني الدولي ببيروت، أنه الجهة التي منحت الفنان محمد رمضان شهادة الدكتوراة الفخرية، وكتب بها: "كتقدير رفيع المستوى لما بذلتموه لنشر روح التسامح والعدالة والقيم الإنسانية والثقافية والعلمية".