رسائل رومانسية بين هاجر أحمد وزوجها بأحدث ظهور لهما (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها، أحدث ظهور لها برفقة زوجها عبر السوشيال ميديا، ووقعت رسائل رومانسية بينهما.

ونشرت هاجر، الصورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "دايما مع بعض، وحشتني"، ورد زوجها على رسالتها قائلا: "أحبك".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم، بحبك أوي، ربنا يخليكوا لبعض، ربنا يحفظكم من العين".

وشاركت هاجر أحمد في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

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