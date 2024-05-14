ميرنا وليد - بيروت - مع قرب موعد زفافها، أطلت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان على الجمهور بمجموعة صور مميزة، إختارت فيها إطلالة باللون الأبيض.

وإرتدت سارة أبي كنعان فستاناً قصيراً وضيقاً، بفتحة كشفت عن بطنها وقثة مميزة، ونسفت معه مجموعة أكسسوارات باللون الفضي أضفت رونقاً خاصاً للإطلالة، مع أكسسوار للرأس فضي أيضاً.

وتركت سارة شعرها منسدلعلى كتفها، وطبقت ماكياج خفيف للغاية.

وكانت سارة قد شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو وثقت فيه أجواء رحلتها إلى أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، برفقة خطيبها الممثل اللبناني وسام فارس.

ونشرت سارة عبر صفحتها الرسمية، مقطع الفيديو، الذي ظهرت فيه إلى جانب وسام فارس، وطغت عليه الأجواء الرومانسية والسعيدة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، وأعربوا من خلال تعليقاتهم، عن إعجابهم بالعلاقة الجميلة التي تجمع الثنائي، كما تمنوا لهما السعادة والفرح في حياتهما الزوجية، إذ إنه من المقرر أن يدخلا القفص الذهبي قريباً.

كانت هذه تفاصيل خبر مع قرب زفافها.. سارة أبي كنعان متألقة بالأبيض- بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.