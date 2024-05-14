أربعة نجوم يتنافسون في “الليلة دوب” مع حسن الرداد… تعرّف عليهم

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يتواجه الممثلان الشقيقان نايف ونواف الظفيري مع الممثلة المصرية شيماء سيف والممثلة اللبنانية جيسي عبدو في حلقة جديدة من برنامج “الليلة دوب” مع الممثل حسن الرداد، وهو النسخة العربية من البرنامج العالمي that’s my jam. تحمل الحلقة الكثير من التشويق والمفاجٱت، فمن من الفريقين سيفوز في المنافسة؟
يُعرض برنامج “الليلة دوب- That’s my Jam” على MBC1، كل أربعاء الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت الرياض. كما يُعرض على “MBC العراق”، كل أربعاء الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت العراق.
وكان موقع “الخليج 365” قد تطرّق بمقال عن تقديم حسن الرداد لبرنامج “الليلة دوب” وهو النسخة العربية من البرنامج الشهير that’s my jam الذي يقدمه الاعلامي الشهير جيمي فالون (لمتابة القراءة: رأي خاص- حسن الرداد الاضافة الممتعة للبرنامج الترفيهي”الليلة دوب“).
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