بالفيديو: مشهور سعودي يثير الجدل بتأكيد حمل ياسمين عبد العزيز

أثار مشهور سعودي يدعى عبد الله الراجح جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ادعائه حمل الفنانة ياسمين عبد العزيز، مستندًا إلى بعض الملاحظات من وجهة نظره الخاصة خلال ظهورها في برنامج صاحبة السعادة.

وأكد الراجح في مقطع فيديو متداول حمل ياسمين عبد العزيز، مشيرًا إلى امتلاء بطنها في الحلقة.

وانقسم رواد مواقع التواصل بين مؤيد لوجهة نظر الراجح ومعارض لطريقة حديثه.

ولم تصدر أي تعليق رسمي من قبل ياسمين عبد العزيز على ادعاء الراجح.

و كانت ياسمين قد كشفت في الحلقة عن رغبتها في الحمل من زوجها الفنان أحمد العوضي، وخضوعها لعملية لإزالة أكياس الشوكولاتة من المبيض.

وأكد أحمد العوضي على تبادل المشاعر بينه وبين ياسمين، وطلب من الجمهور احترام خصوصيتهما خلال هذه الفترة.

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