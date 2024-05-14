بعد صراع مع السرطان.. وفاة عازف الساكسفون ديفيد سانبورن

محمد اسماعيل - القاهرة - توفي عازف الساكسفون الشهير ديفيد سانبورن، عن عمر يناهز الـ 78 عاما بعد صراع مع السرطان.

ووفقا لموقع "مترو"، أعلن خبر وفاته عبر حسابه على "إنستجرام"، وحمل تعليق: "بقلوب حزينة ومثقلة، ننقل إليكم فقدان عازف الساكسفون الشهير عالميًا، الحائز على جائزة جرامي 6 مرات، ديفيد سانبورن، الذي توفى بعد صراع طويل مع سرطان البروستاتا مع مضاعفاته".

وأضاف البيان المنشور عبر حسابه: "السيد سانبورن يعاني من سرطان البروستاتا منذ عام 2018، لكنه تمكن من الحفاظ على جدول حفلاته الطبيعي حتى وقت قريب، في الواقع كان لديه بالفعل حفلات موسيقية مقررة في عام 2025".

يذكر أن، ديفيد سانبورن ولد في تامبا بولاية فلوريدا ونشأ في ولاية ميسوري في العزف على الساكسفون عندما كان يتعافى من مرض شلل الأطفال عندما كان في الثالثة من عمره، وأصبح شخصية بارزة في موسيقى البوب والجاز المعاصرة، وقيل عنه إنه "أعاد الساكسفون إلى موسيقى الروك أند رول".

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