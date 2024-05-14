مهرجان الإسكندرية يعلن تفاصيل المشاركة في مسابقة أفلام شباب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن تفاصيل النسخة الثانية من مسابقة أفلام شباب مصر، وذلك بالدورة الأربعين للمهرجان المقرر أن تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2024، وتحمل شعار "تختلف أفكارنا وتجمعنا السينما" ويديرها الناقد عماد يسري.

مسابقة أفلام شباب مصر منصة سينمائية للتفاعل والحوار تتلاقى فيها العقول المبدعة لتبادل المعرفة والثقافة السينمائية والخبرات بين شباب المحافظات المصرية المختلفة وصناع السينما وتساهم في إكتشاف وإحتضان أصحاب المواهب الشابة بإعتبارهم اللبنة الأساسية لمستقبل صناعة السينما .

وتنقسم المسابقة الى عدة محاور منها سينما الحياة، حيث تستقبل المسابقة مختلف الأفكار والموضوعات فى جميع المجالات والقضايا المجتمعية ،البيئية، والهجرة غير الشرعية، أما المحور الثانى سينما تراث مصر، حيث تذخر مصر بالكثير من التراث المادي واللامادي، والذي يجذب كل دول العالم إليها، وبعد أن أصبحت سياحة التراث الثقافي توجه له منظمة السياحة العالمية واليونسكو اهتماما خاصا لما له من دور ملحوظ في زيادة الدخل و تنمية المجتمعات المحلية وصون التراث الحضارى والطبيعي، ولطالما كان تراث الأمم ركيزة أساسية من ركائز هويتها الثقافية ومنبع للإلهام ومصدرا للإبداع.

وتتبنى المسابقة تقديم أفكارا مختلفة معبرة عن تلك الموضوعات التراثية من خلال الأفلام التي تشارك بالمسابقة، كما يتم عقد ورش وندوات على مدار العام، لتحفيز ومساعدة صناع الأفلام من الشباب والنشء علي مستوي المحافظات لتوثيق تراث الحضارة المصرية، أما محور الثالث سينما ريادة الأعمال، وذلك تقديرا لدور ريادة الأعمال في تغيير حياة الفرد والمجتمع ومدي تأثيرها الكبير في اقتصاد أي بلد، تشجع المسابقة علي تقديم أفلام وثائقية يتم من خلالها إلقاء الضوء علي المؤسسات والكيانات والأفراد المتميزين بذلك المجال لتكون تلك الأفلام محفزة وملهمة للشباب، كما يتم على مدار العام عقد ورش عمل مع صناع الفن لوضع تصور مستقبلي لتبني نشر فكر ريادة ورواد الأعمال لتحفيز الشباب من خلال الأعمال الفنية المختلفة.

وأقرت إدارة المهرجان بعض الشروط للمشاركة في مسابقة أفلام شباب مصر ومنها:

١- يتراوح عمر المتسابق بين ١٦ إلي ٣٠ عاما.

٢- أن يكون الفيلم إنتاج هذا العام ٢٠٢٤ .

٣- ألا يكون الفيلم سبق مشاركته في أي مهرجان داخل جمهورية مصر العربية، أو أي ملتقي سينمائي أو فني مفتوح للجمهور العام ويتم الاستثناء فقط لمناقشات مشروعات تخرج الكليات والمعاهد المتخصصة.

٤- ألا يكون تم عرضه في أي وسيلة تلفزيونية أو علي شبكات التواصل الاجتماعي، وفي حالة ثبوت مخالفة أي شرط من تلك الشروط يتم استبعاد الفيلم حتى لو تم قبوله للمسابقة ووضعه داخل برنامج العرض.

٥- زمن عرض الفيلم لا يتجاوز مدته ثلاثون دقيقة بما فيها تتر النهاية.

6- يشترط تقديم إقرار إلي إدارة المسابقة بتعهد المتسابق بملكيته للفيلم ولديه الحقوق اللازمة والتفويض من كل فريق العمل للمشاركة والعرض داخل المسابقة أو أي مواد أو شخصيات تم الاستعانة بها وظهرت بالفيلم.

7- بمجرد اختيار الفيلم للمسابقة لا يمكن سحبه من برنامج المسابقة أثناء انعقاده من طرف المتسابق.

8- يوافق صناع الأفلام التي تم اختيارها لتكون جزءا من الاختيار الرسمي الخاص بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط .مسابقة أفلام شباب مصر علي جميع أنواع الدعاية علاوة علي ذلك عند الإعلان عن الجوائز يوافق الفائزون بالجوائز علي استخدام الصياغة الدقيقة للجوائز.

9- يجب تحميل نسخة الفيلم مباشرة أثناء عملية تسجيل بيانات الاشتراك بالمهرجان علي الموقع الخاص بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط .

١0- إذا تم قبول الفيلم سيتم الاتصال بالمتسابق قبل المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط لإرسال جميع المعلومات اللازمة الخاصة بنسخة الفيلم سواء كان (dcp) أو (mp4).

11- الاشتراك بالمسابقة مفتوح لكل من:

- طلاب الجامعات والمعاهد بكل كلياتها وتخصصاتها

- طلاب المدارس بحيث لا يقل عمر الطالب المشارك عن ١٦ عاما

- صناع الأفلام المستقلين علي أن يكون مصري الجنسية ويسمح بشراكة إنتاجية مع جهات دولية أو صناع أفلام من جنسيات أجنبية مع الأخذ في الاعتبار ألا تكون أفلامهم تتبع أي جامعة أو معهد ويقدم الإقرار علي ذلك.

- مراكز الشباب وزارة الشباب والرياضة.

- شركات - هيئات- جمعيات أهلية - مؤسسات مصرية ويسمح بالشراكة مع جهات دولية أو صناع أفلام من جنسيات أجنبية.