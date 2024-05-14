"خايف من الجواز".. كريم قاسم يتصدر تريند جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

تصدر الفنان كريم قاسم، قوائم تريند موقع البحث جوجل، بعد حديثه عن أسباب تهربه من الزواج.

الفنان كريم قاسم، البالغ من العمر 38 عام، خلال ظهوره في بودكاست "قهوة باللبن" من إنتاج العدل جروب، وتقديم جيلان علاء، قال: "أنا مش شخص تقليدي ولا اتربيت بشكل تقليدي، عمر ما أهلي قالولي تعالى في بنت هنعرفك عليها ولا جايبين ليك عروسة، ولا حتى أختي قالولها كده، معندناش المفهوم ده وكل واحد حر يعيش تجربته ومحدش جيه في يوم يسألني مش هتتجوز بقى".

وعن دخوله في علاقات غرامية، تابع: "في أي علاقة مكنتش بوصل لمرحلة أن واحدة تقولي مش هنتجوز؟، أنا خايف دي حاجة مطلقة أي راجل تقولي له هتروح تقابل أبو العروسة وعيلتها أنا بالنسبة ليا ده وأنا بحكي عنه جابلي ضيق تنفس، بقالي 10 سنين مدخلتش في علاقات عدت 9 شهور".

الفنان كريم قاسم يشارك في بطولة ثالث أجزاء فيلم "ولاد رزق" الذي انتهى تصويره فجر اليوم الثلاثاء، ومن المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل.

فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آلـ الشيخ، وبطولة النجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبد العزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

يذكر أن، كريم قاسم هو نجل المخرج أحمد قاسم، ووالدته الراحلة نادية هارون، كانت يهودية الديانة، ومع ذلك كانت تعلمه القرآن ودرست له الشريعة الاسلامية أيضًا.