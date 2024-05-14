وائل كفوري يطلق أحدث أغانيه "لآخر دقة"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق النجم وائل كفوري أحدث أعماله الغنائية على يوتيوب والمنصات الموسيقية ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيته الجديدة "لآخر دقة"، وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبدالله غانم، ومن إنتاج And Beyond ومن توزيع Digital Sound.

تفاصيل تصوير الفيديو كليب لأغنية أخر دقة

وتمّ تصوير الفيديو كليب في بيروت على مدار يوم كامل، وينقل العمل الأجواء الصيفية على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها خلال الصيف، ويطل وائل كفوري بلوك صيفي أيضاً بعيداً عن قصص الحب التي عهدناها في أعمال سابقة.

وائل كفوري

وكان الفنان اللبناني وائل كفوري روّج لأغنيته الجديدة من خلال نشره فيديو عبر صفحته على إنستجرام لا يتعدى الـ10 ثوان، وآثار اهتمام محبيه بالفيديو الذي ظهرت فيه مجموعة من الشباب وهم يغنون مقطعاً قصيرا من الأغنية ويرددون "على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة" وكانت الأجواء لطيفة ومليئة بالطاقة الإيجابية وروح الشباب، وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو القصير، ونال إعجاب الآلاف من متابعيه الذين أعلنوا انتظارهم للأغنية الجديدة بفارغ الصبر.

نشر الفنان اللبناني وائل كفوري عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام مقطعًا لا يتعدى ال 10 ثواني لأغنيته الجديدة، مروجًا لها بطريقة أثارت فضول متابعيه أكثر حولها حيث اكتفى فقط بهذا الفيديو دون التعليق عليه بأي كلمة.

ويظهر في مقطع الفيديو عدد من الشباب وهم يغنون مقطع قصير من الأغنية وهو " وعلى كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة"، كما طغت أجواء الحماس على الفيديو ، وهو ما يُبشر بأغنية شبابية تلائم أجواء الصيف.

حفل الفنان وائل كفوري ونوال الزغبي

سيحيي كل من النجم وائل كفورى والنجمة نوال الزغبى، حفلاً غنائيًا، فى ولاية لاس فيجاس في أمريكا يوم 25 مايو الشهر الجارى، ومن المقرر أن يقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهم التى يتفاعل معها الجمهور.

من هو وائل كفوري

هو ميشال إميل كفوري وُلد في 14 سبتمبر 1974، وعُرف باسم وائل كفوري ، والده هو إيميل كفوري ووالدته هدى شربل، لديه أختان وأخ واحد "ريما، ميرنا، وميلاد" وهو الثاني بين إخوته بعد ريما وتأتي بعده ميرنا ثم أخوه ميلاد، ينتمي إلى طائفة الروم الملكيين الكاثوليك.

تعلم أداء المواويل من والده السيد إيميل، عندما أنهى دراسته الثانوية، ذهب إلى بيروت لإكمال دراسته في كلية روح القدس بجامعة الكسليك ،وفي هذه الأثناء سمع عن برنامج ستوديو الفن للمخرج سيمون أسمر وشارك فيه بدورته 92/93 الذي شارك فيه في نفس الدورة: ديانا حداد - كلودا الشمالي -اليسا - كاتيا حرب -جوانا ملاح - معين شريف - كاتيا فرح وفاز بالميدالية الذهبية.

تزوج من أنجيلا جورج بشارة في أواخر يناير 2011 مدنيا في قبرص بعد شائعات عدة طالت زواجهما موضحاً أنه تزوج سراً لأنه تربى على الخصوصية، وقال إنه لهذا السبب لا يظهر زوجته في وسائل الإعلام بالإضافة إلى إنها هي نفسها لا تحب الظهور.

رزقا بابنتهما الأولى واسماها "ميشيل" ، وأشيع بعدها خبر طلاقه عام 2013 لكن وائل ومدير أعماله قاما بنفي الخبر حيث استغلّ لحظة استلامه جائزة "الموريكس دور" كأفضل فنان لبناني وبوجود عدد كبير من الوسائل الإعلامية للإعلان عن إهداء الجائزة إلى زوجته وابنته.