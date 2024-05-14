تركي آل الشيخ عن إصابة محمد عبده بالسرطان.. شفت حزنك

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، على دعم الفنان محمد عبده، بعد إعلان الأخير أنه مُصاب بالسرطان.

حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى "انستجرام" تجمعه به دعماً له فى أزمته الصحية التي تعرض لها، كما نشر صورته معه حتى يكون سندا له في محنته.

ونشر تركي آل الشيخ، فيديو بمجموعة صور جمعته بالفنان محمد عبده، وتتابعت الصور، وفي الخلفية أغنية محمد عبده الشهيرة "شفت حزنك"

ظهر النجم محمد عبده في أحدث ظهور له عبر إنستجرام يغني وبصحة جيدة، وذلك خلال فيديو تهنئته لسالم الهندي بحفل زفاف نجله، وذلك بعد أيام من إعلان إصابته بسرطان البروستاتا وتلقيه العلاج.

حيث حرص محمد عبده على تهنئة العريس والدندنة له ببعض الأغاني، فضلا عن قوله إن كان سيأتي إلى الزفاف إذا كانت حالته تسمح بذلك.

وكشف الشاعر السعودى صالح الشادى آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبده بعد إعلان الأخير إصابته بسرطان البروستاتا، حيث قال الشادى فى تصريحات تليفزيونية إن بداية المرض مع فنان العرب كانت قبل شهر رمضان الماضى، وأنه كان على تواصل معه ورآه بشوشاً وكأنه يعيش فى قمة السعادة ولم يكن يظهر أى شىء".

وأضاف صالح الشادى أن محمد عبده بدأ رحلته العلاجية فى فرنسا، ثم رفض استكمالها لرغبته فى العلاج داخل المملكة العربية السعودية، وعاد بالفعل إلى جدة واستكمل علاجه فى أحد المستشفيات مع وجود فريق من الأطباء يتابع حالته، فى فرنسا ودبى وجدة.

وتابع الشادى أنه تم وضع خطة علاجية لفنان العرب من أجل التخلص من المرض، موضحاً أن إنزيم السرطان أصبح أقل من المتوقع وذلك بعد جلساته العلاجية، موضحاً: "أعتقد أن فنان العرب لم تكن لديه رغبة فى إعلان إصابته بمرض السرطان لولا التسريبات التى حصلت من خلال المراسلات بينه وبين الأمير بدر رحمه الله".

وتم إعلان خبر إصابة محمد الفنان محمد عبده بالسرطان، خلال محادثة صوتية دارت بينه وبين الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، وذلك نقلاً عن قناة العربية، حيث قال محمد عبده: "يا حبيبى يا بدر يا رفيق الدرب ورفيق العمر الوافى والحبيب، اللى شكلنا عريضة المملكة العربية السعودية، وأشكالها الغنائية الجميلة، وطلعنا بكلمات مفهومة فى كل مكان، ودى حاجة كبيرة جدًا، إيش تاخد أنت كيمياوى، وأنا أخد كيمياوى كمان فى باريس".

وتابع محمد عبده باكيًا: "أنا باخد كيمياوى كمان يا حبيبى، الله معنا، من محبة الله فينا، الله يرعاك ويرعانى ويرعى كل إنسان وكل بنى آدم خدم بلده زينا".

ورد عليه الأمير بدر بن عبد المحسن: "حبيبى يا محمد، وعشانك أنا عارف أنك أقوى من أى حاجة، وأنا وأنت بإذن الله فى الطريق للشفاء ومتأكد أننا سنكون أفضل، وأنت إنسان مش عادى، أنت مريت بالعديد من الأمور الصعبة، وواثق أنك ستشفى وهنعمل أغانى سوا".

وكان علق المطرب السعودي الشهير محمد عبده، على إصابته بمرض السرطان.

وقال محمد عبده في تصريحات تلفزيونية: الحمد لله، بفضل الله أنا كويس، وأنا في مرحلة التعافي بحول الله، وكان واجب عليا أحضر جنازة الأمير بدر، لكن أرسلت ابني بدر يعزي لأني ما قدرت أسافر.

وكان أعلن المطرب السعودي الشهير محمد عبده، إصابته بمرض السرطان، وكشف عن الأمر في رسالة صوتية سجلها مع الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته.

وأوضح محمد عبده، أنه تم تشخيصه بالسرطان في مراحله المبكرة، وأنّه يخضع حاليًا للعلاج في باريس.

وكان حرص الشاعر السعودي صالح الشادي، على طمأنة الجمهور بشان الحالة الصحية للفنان محمد عبده الذي تعرض لوعكة صحية.

وكتب على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة X - تويتر سابقاً: "الصديق الغالي الأستاذ الفنان ‎محمد عبده بخير وعافية، وصلني صوته مطمئنا جمهوره ومحبيه الآن، ويعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو، بعد عودته من العمرة، نسأل الله أن يتقبل، وأن يتمم عليه الشفاء، وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال".

يا عافية قومي

وكان طرح محمد عبده ألبومه الأخير "يا عافية قومى"، من ألحان الموسيقار طلال وضم الألبوم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.

محمد عبده

الحالة الصحية لمحمد عبده

وكان عبد الرحمن ابن الفنان الكبير محمد عبده، طمأن جمهور فنان العرب على حالة والده الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الشهور الماضية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

أحدث أغاني محمد عبده

وكانت أحدث أغاني محمد عبده، من خلال أغنية الملامح، التي نجحت وتخطت أكثر من الـ 800 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

محمد عبده

وتقول كلمات الأغنية كالتالي: "الملامح .. تسأليني .. ليه في صوتي .. من احزانك ملامح ليه في صمتي .. من سكوتك ملامح وليه .. أنا وأنتي تجمعنا مداين عشق وليه .. فينا من بعض حزن الملامح لأن أنتي هو أنا .. وبيننا سر التشابه لأننا نفهم بعضنا .. وعشقنا يمطر سحابه يا ملامح أسمي .. من بين الحروف يا أمنياتي .. وصحوة الحلم المسافر .. في حياتي .. وفي ظلام الخوف ... يا ارتعاشات الهدب .. وعشق عمره ما انكتب .. كل عمري لك وفيك وكل غربات التعب إيه أحبك .. بالكلام اللي بقلبي بس أنا ماقلت لك.