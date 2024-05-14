ميريل ستريب تتسلم "السعفة الذهبية" وبكاء جولييت بينوش في حفل افتتاح كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص حضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء على الوقوف تحية وتقدير للممثلة الأمريكية العالمية ميريل ستريب التي استلمت جائزة "السعفة الذهبية" الشرفية على هامش الحفل تكريمًا لمسيرتها السينمائية الحافلة بالأعمال الهامة.

وبمجرد دخول "ستريب" لاستلام الجائزة وقف حضور حفل الافتتاح تقديرًا للممثلة العالمية منهم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان برئاسة المخرجة الأمريكية جريتا جيروج وعدد من أعضاء لجنة التحكيم منهم المخرجة اللبنانية نادين لبكي.

وظهرت "ستريب" متاُثرة من حفاوة الاستقبال حيث ظل الجميع واقفًا لبضع دقائق وسط تصفيق حار من الجميع.

وقامت بتقديم الجائزة لها الممثلة الفرنسية العالمية جولييت بينوش التي لم تتمالك نفسها من البكاء بحديثها عن مسيرتها السينمائية وعن مدى تأثيرها على العديد من الأجيال السينمائية طوال سنوات وسط سعادة غامرة من "ستريب".

وفور وصولها على السجادة الحمراء حازت "ميريل ستريب" على استقبال من نوع خاص وتم وصفها بـ "الأسطورة الحية" وذلك نظرًا لمسيرتها السينمائية الحافة بالأعمال الهامة والتي حجزت من خلالها مقعدًا كأحد أهم النجمات في تاريخ السينما العالمية.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان هذا العام نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما تترأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، كاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا جرين، المخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، الممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، الممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، المخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي هذا العام تكريم "استوديو جيبلي" الياباني بالسعفة الذهبية الفخرية نظرًا لمسيرة سينمائية امتدت لسنوات وحققت خلالها العديد من النجاحات وذلك لأول مرة في تاريخ المهرجان كون الجائزة دائمًا ما تذهب إلى أشخاص وليس استوديوهات، إلى جانب المنتج والمخرج الأمريكي جورج لوكاس وسيتم منحه الجائزة بحفل الختام.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 يقام في الفترة من 14- 25 مايو.

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