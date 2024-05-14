تراند اليوم : بالفيديو.. الفنان حسين العلي يشكو تهميشه وتجاهله فنياً ويوجه رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ

- 1/2
- 2/2
Screenshot_٢٠٢٤_٠٥١٤_٢٢٣١٠٥
صحيفة الخليج 365 : اشتكى الفنان حسين العلي من التهميش والتجاهل له في الوسط الفني، موجهاً رسالة إلى رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.
وقال العلي خلال برنامج وينك على روتانا خليجية:" الألم موجود بالذات من الساحة الفنية، من كل الجوانب، هناك حالة تهميش لي ولعدد من الفنانين".
وأضاف العلي:" هناك تجاهل ما أدري إيش الموضوع، فنان له جمهور وله وضعه في الساحة، ما أدري إيش الأسباب".
وتابع:" أوجه رسالة حب إلى أبو ناصر المستشار تركي آل الشيخ، ان يلتفت لنا قريباً، أبو ناصر كفو، وسوا الشيء اللي ما حد سواه، من خلال رؤية سيدي ولي العهد محمد بن سلمان".