تراند اليوم : بالفيديو.. الفنان حسين العلي يشكو تهميشه وتجاهله فنياً ويوجه رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ

صحيفة الخليج 365 : اشتكى الفنان حسين العلي من التهميش والتجاهل له في الوسط الفني، موجهاً رسالة إلى رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

وقال العلي خلال برنامج وينك على روتانا خليجية:" الألم موجود بالذات من الساحة الفنية، من كل الجوانب، هناك حالة تهميش لي ولعدد من الفنانين".

وأضاف العلي:" هناك تجاهل ما أدري إيش الموضوع، فنان له جمهور وله وضعه في الساحة، ما أدري إيش الأسباب".