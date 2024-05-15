المخرج ياسر صادق: عادل أمام رمز كبير ليس لمصر فقط ولكن للوطن العربي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الفنان والمخرج ياسر صادق، إن الفنان عادل أمام رمز كبير ليس لمصر فقط ولكن للوطن العربي، وهو ظاهرة تحدث كل قرن، أن يأتي فنان مثله ليتربع علي عرش النجومية لسنوات كثيرة عبر أجيال مختلفة مرتبطة به، مضيفا أن أعماله المسرحية والسينمائية والتلفزيونية يتم مشاهدة بشكل مكثف والجيع يتابع أعماله بشكل كبير.

أكد أن الزعيم " بدأ المسرح منذ أن كان طالبا فى الجامعة على مسرح الجامعة ومسرح التلفزيون ووقف على جميع المسارح، وكان يمتلك أدوات المسرح وعلى دراية كاملة بها من حيث الكتابة والأخراج والإضاءة، مما ساعده على تقديم فن جيد وفن محترم، لأفتا أنه كان يساهم فى تنشيط السياحة لمصر، حيث كانت تأتي طائرات تشاهد مسرحياته، وهو ظاهرة قليلة ما تحدث.

وأوضح أن " الزعيم " ظل ينافس نفسة على المسرح لسنوات عديدة، حيث أستمرت عرض مسرحياته لسنوات طويلة، وأصبح كل عرض يتجاوز سنوات العرض السابق، حتى أن بعض مسرحياته تجاوزت العشر سنوات من العرض، موجها نصيحة لشباب أن يحتذو به، مضيفا أن المسرح يحقق القيمة والسينما تحقق الأنتشار والتلفزيون يحقق النجومية، وهنا عادل أمام حقق نجاحا فى الثلاثة.

ويحتفل النجم عادل امام بعيد ميلاده الـ 84 الموافق 17 مايو والذى قدم مسيرة فنية استمرت أكثر من 60 عاماً تربع فيها على عرش الفن حتى الآن، ولد الزعيم بحي السيدة عائشة، لعائلة تعود أصولها لقرية "شها" بمحافظة الدقهلية، ومع سنوات عمره الأولى، وانتقل لحي الحلمية والذي كان صاحب الأثر الأكبر في تشكيل وتكوين ملامح شخصيته، والتي انعكست بعد ذلك على أعماله الفنية؛ حيث في بيئة ثرية من الشخصيات بتنوع أفكارها وثقافتها.