15 صورة من خطوبة مينا مسعود وإميلي شاه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الممثل الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود بخطوبته على الممثلة الهندية إميلي شاه وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وخضع الثنائي لجلسة تصوير رومانسية لصالح مجلة "Hello" التي قامت بنشر الجلسة عبر صفحتها الرسمية على نفس التطبيق، وقامت بتهنئتهما على الخطوبة وسط سعادة غامرة من مينا وإميلي.

وعلقت الصفحة على خطوبة "مينا مسعود": "نجم فيلم علاء الدين مينا مسعود يعلن خطوبته على النجمة الهندية إميلي شاه، في لقاء حصري مع مجلتنا أعلن الثنائي المميز خطوبتهما عبر نشر صور مذهلة من جلسة التصوير الرسمية الأولى لهما كثنائي من اليابان، المكان الذي اختاره مينا لعرض الزواج على حبيبة عمره، وقد عبر مينا عن حماسه خلال اللقاء الحصري وقال شعرت أني أريد حقًا أن أتزوج هذه المرأة".

وتعاقد "مينا مسعود" علي عدد من الأعمال السينمائية والمقرر طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة أبرزها الفيلم المصري "في عز الضهر" ويشاركه البطولة الفنانة إيمان العاصي، الفنان محمود حجازي، الفنانة ميرنا نور الدين، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.

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