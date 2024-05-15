"ألقى الشاي عليه".. تامر حسني يمازح باسم سمرة من كواليس فيلم "ري ستارت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

مازح الفنان تامر حسني، الفنان باسم سمرة في أول يوم تصوير فيلم "ري ستارت" والذي يضم نخبة من نجوم السينما المصرية والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر "تامر" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلاله برفقة الفنان باسم سمرة من كواليس التصوير، وقام "تامر" بالمزاح مع باسم سمرة حيث كان يحمل في يده فنجان وقام بإلقائه على "باسم" الذي ارتبك ليفاجئ بعدها أن الفنجان فارغ وسط ضحكات تامر وباسم وعلق "تامر": "الشاي سخن، بنفك أول يوم تصوير بس يا بو سمرة، أنت أول مرة معايا لسه متعرفنيش، من أول يوم تصوير ري ستارت".

وحاز الفيديو على اعجاب وضحكات العديد من متابعي "تامر" منهم الشاعر الغنائي تامر حسين وعلق: "ده شقاوة قديمة ده"، والفنانة أيتن عامر قائلة: "تامر انت بترمي المج وخايف"".

وكشف تامر حسني مؤخرًا عن انضمام الفنان عصام السقا لفريق عمل الفيلم ونشر صور من الكواليس وعلق: "فريق الفيلم كل يوم بيكتمل نورت الفيلم يا عصام يا حبيبي نورتوا الفيلم يا أحلى فريق بقيادة المخرجة سارة وفيق وبالمناسبة دي هقولكم خبر حصري، أول يوم تصوير للفيلم بكره ان شاء الله دعواتكم، ونداء عاجل للفنانة هنا الزاهد والفنان باسم سمرة والفنان محمد ثروت ناموا بدري عشان التصوير بدري أوي وأنا مستنيكوا هناك من دلوقتي يارب يا مسهل".



يذكر أن آخر ظهور للفنان تامر حسني كان بحفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

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