ريا أبي راشد وعمرو منسي ويسرا من كواليس حفل افتتاح كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الإعلامية ريا أبي راشد عن حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 الذي أقيم مساء الثلاثاء في قصر المهرجانات بفرنسا وسط حضور عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

ونشرت "ريا" صورة عبر استوري حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تحمل دعوة المهرجان ومعها دعوة النجمة يسرا التي حضرت أيضًا حفل الافتتاح إلى جانب حضور المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي، والمخرجة والمنتجة ماريان خوري وعلقت: "ليلة جميلة".

ونشر "عمرو منسي" صور من كواليس حفل الافتتاح عبر استوري حسابه على نفس التطبيق، وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية مع المخرجة ماريان خوري، إلى جانب صورة مجمعة مع النجمة يسرا والإعلامية ريا أبي راشد.

وشهد حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي هذا العام تكريم النجمة العالمية ميريل ستريب بـ "السعفة الذهبية" الفخرية تكريمًا لمسيرتها السينمائية الحافلة بالأعمال الهامة.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 يقام في الفترة من 14- 25 مايو.

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