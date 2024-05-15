ياسمين رئيس بدون مكياج وتارا عماد أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

تامر هجرس

ظهر الفنان تامر هجرس من داخل الجيم، ونشر الصورة على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.

أية سماحة

ظهرت الفنانة أية سماحة، بدون مكياج ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص وعلقت: "الدنيا دي فيها كام بلياتشو".

تارا عماد

خطفت الفنانة الشابة تارا عماد الأنظار، من خلال أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

حلا شيحة

ظهرت الفنانة حلا شيحة بإطلالة كاجوال، وارتدت بلوزة مشجرة وبنطلون جينز، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نهى عابدين

نشرت الفنانة نهى عابدين، صورة جديدة لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان باللون الأسود وجاكيت جينز.

أسما شريف منير

شاركت أسما شريف منير أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة.

نادين نجيم

شاركت الفنانة نادين نجيم متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.