هذا ما تعود إليه ياسمين عبد العزيز بعد غياب 20 سنة

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2024 02:19 صباحاً - بعد تصريحاتها المثيرة حول طلاقها وعلاقتها بطليقها الفنان أحمد العوضي في برنامج “صاحبة السعادة” من تقديم إسعاد يونس، كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تفاصيل عودتها إلى الساحة الفنية بقوة بعد توقّفها عن تقديم أي أعمال خلال عام كامل، منذ تقديمها مسلسل “ضرب نار” في رمضان 2023.

أعمال ياسمين عبد العزيز المقبلة

وأكدت ياسمين مشاركتها في الفترة المقبلة في أعمال فنية عدة دفعة واحدة، وهي تشمل المسرح والسينما والتلفزيون، بشخصيات مختلفة.

ياسمين عبد العزيز تعود للمسرح بعد 20 عامًا

وأعلنت في تصريحات إعلامية أنها تحضّر لفيلم جديد، تعود به الى السينما بعد غياب ست سنوات، كما تعود الى المسرح بعد غياب أكثر من 20 عاماً منذ تقديمها مسرحية “كده أوكيه” عام 2003، حيث تستعد لتقديم مسرحية جديدة تتعاون من خلالها مع المخرج خالد جلال، إضافة إلى إعلانها خوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل جديد.

كما كشفت ياسمين عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديمها حملة إعلانية جديدة لإحدى شركات الاتصالات في مصر، لتعود بقوة إلى الساحة في كل فروع التمثيل من سينما ومسرح وتلفزيون وإعلانات.

كواليس مسرحية كدة أوكيه

وكشفت ياسمين كوالبيس المسرحية قائلة: «مسرحية كدة أوكيه دي من أحلى الحاجات اللي عملتها.. سيبك من المسرحية، عايزة أقولك فيه بلاوي تانية ورا الكواليس».. هكذا أوضحت ياسمين عبد العزيز، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «DMC».

وتابعت «عبدالعزيز» أنها والفنانة منى زكي، كان بينهما مشاكل خلال بدء المسرحية: «أول المسرحية كنت متخانقة مع منى زكي، بس بعد كدة لما حِملت وجيت أمشي عيطت أوي، وزعلت عشاني، وعندي موقف مع أحمد السقا قلب بخناقة في الآخر».

مقلب مع السقا تحول إلى خناقة

خلال تصوير مسرحية كدا أوكيه، كل ممثل لديه غرفة خاصة به: «كل واحد عنده أوضته، بيعمل فيها اللي عايزه، وبيدهنها عشان قعدنا نعمل مسرح 3 سنين، فـ كأنه بيتنا وأنا كنت داهنة أوضتي نبيتي عشان بحبه أوي خلصت الفقرة بتاعتي، وراجعة الأوضة، فـ دخلت لقيت الأوضة كلها أبيض والبنت المساعدة أبيض».. وفق «ياسمين».

مقلب من الفنان أحمد السقا حينما غير لون غرفة «ياسمين» إلى الأبيض، عن طريق استخدام طفاية الحريق، «استنيت لما دخل المسرح، وروحت نازلة أوضته تحت، وقعدت أرشها كلها، وروحت رامية الطفاية وجريت»، مشيرة إلى أنها تصنعت المفاجأة، وكأنها لم تفعل شيء، وحينما علم «السقا» بفعلتها توعد لها بالعقاب.

«قعد يلف عليا لحد ما عرف إني جوة المسرح خلصت فقرتي وجريت على أوضة الراقصين، قلت لهم لو أحمد السقا جه صوتوا، وقولوا إنكم بتغيروا، وهو قعد يدور عليا لحد ما جه الأوضة، فـ قالوا زي ما قلت لهم» على حد تعبير «ياسمين»، موضحة أن المدير علم بفعلتها، وتحول المقلب إلى «خناقة»: «هو اللي بدأ الأول أنا معملتش حاجة».

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز السينمائية، فيلم “الأبلة طم طم” الذي عُرض عام 2018 وشارك في بطولته: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أيمن وتار، خالد منصور، أنعام سالوسة، شادي ألفونس، تميم عبده وعدد من الأطفال، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج علي إدريس.

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