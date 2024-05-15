تغيير كبير في ملامحها.. مي عز الدين تطلّ بأول جلسة تصوير بعد غياب طويل (فيديو)

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2024 02:19 صباحاً - واصلت الفنانة مي عز الدين، التفاعل مع جمهورها على موقع “إنستجرام“، بعد فترة انقطاع طويلة، وشاركت متابعيها أول جلسة تصوير لها منذ فترة كبيرة.

أحدث ظهور لـ مي عز الدين

وظهرت “مي” بملامح مختلفة تماماً؛ حيث استعادت وزنها الطبيعي بعد سنوات من الظهور بنحافة زائدة، كما أظهرت الصور وجود وشم يتضمن قلباً باللون الأحمر على كامل ذراعها.

ونشرت مي عز الدين مقطع فيديو وسبع صور من داخل غرفتها الخاصة، ولفت أنظار الجمهور حرصها على وضع خرزة زرقاء والاستعانة بالآيات الأولى من سورة يس، وتباينت انفعالات مي داخل الصور؛ حيث قدمت لقطات تظهرها سعيدة وأخرى بدت فيها في حالة هدوء، وحرصت على إظهار الوشم الجديد الذي تضمن قلباً وكتابة لاسم لم تتضح تفاصيل حروفه بالكامل.

وحرصت مي على تقديم الصور الجديد عبر إطلالة شبابية تلائم تواجدها داخل المنزل، حيث ارتدت تيشيرت كات، به بعض الرسومات الكرتونية، كما حرصت على عدم وضع مكياج، لإظهار جمالها وملامحها الرقيقة.

ظهور مي عز الدين المفاجئ وعلاقته بـ محمد رمضان

يذكر أن مي عز الدين ابتعدت فترة طويلة عن التفاعل مع جمهورها عبر منصتها الموثقة على انستغرام، وأكدت في بيان رسمي أن الحساب سيخضع لإشراف شركة متخصصة، ولكن في الأيام القليلة الماضية عاودت الظهور، وخطفت الأنظار مؤخرا بمشاركة الجمهور مقطع فيديو، مازحت من خلاله الفنان محمد رمضان إذ غنت مقطعًا شهيرًا من أغاني إعلانات محمد رمضان، الذي طُرح في رمضان 2024.

وغنت مي عز الدين مقطع يقول: «يعني الدنيا هاتحلو.. وهناكل سوشي في الجو»، وعلقت عليه بـ«إيموجي» تعبر عن الكلمات التي تغنيها، كما أشرت بالفيديو للفنان محمد رمضان.

ورد محمد رمضان على فيديو مي عز الدين، بـ«إيموجي» ضحك ورقص، في إشارةً منه للتفاعل مع الفيديو الخاص بها، وتدخل عدد من الفنانين في المِزاح، ومنهم الفنانة سلمى أبوضيف، التي أعربت عن إعجابها بفيديو الفنانة مي عز الدين، وعلقت عليه بـ«إيموجي» ضحك وقلوب.

آخر أعمال مي عز الدين الفنية

ومؤخرًا، قدمت الفنانة مي عز الدين عروض أول أعمالها المسرحية بعنوان «زواج اصطناعي»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، والتي انطلقت يوم 30 أكتوبر 2023، على خشبة مسرح محمد العلي بالرياض.

وجسدت مي عزالدين شخصية «شروق» التي تتعرض لأزمة في ليلة زفافها فتلجأ لخبير علاقات عاطفية، يجري لها تجربة حديثة مع زوجها، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلها تعيد التفكير في مشروع زواجها بالكامل، وشاركها في بطولتها بيومي فؤاد، محمد أنور، مصطفى غريب، سليمان عيد، إيمان السيد.

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