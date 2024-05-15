25 صورة من حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شهد حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 هذا العام والذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على العديد من الفعاليات والتكريمات بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

وخضعت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية برئاسة المخرجة الأمريكية جريتا جيروج لجلسة تصوير والتي تضم عدد من النجوم وصناع السينما وهم المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، كاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا جرين، المخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، الممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، الممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، المخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

وعلى الجانب الآخر خضعت الممثلة الامريكية العالمية ميريل ستريب أيضا لجلسة تصوير على هامش تكريمها بالسعفة الذهبية الشرفية على مسيرتها السينمائية، وقام بتسليمها الجائزة الممثلة الفرنسية جولييت بينوش التي أجهشت في البكاء خلال حديثها عن مسيرة "ستريب" وعن مدى تأثيرها على العديد من الأجيال السينمائية طوال سنوات.

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي هذا العام تكريم "استوديو جيبلي" الياباني بالسعفة الذهبية الفخرية نظرًا لمسيرة سينمائية امتدت لسنوات وحقق خلالها العديد من النجاحات وذلك لأول مرة في تاريخ المهرجان كون الجائزة دائمًا ما تذهب إلى أشخاص وليس استوديوهات، إلى جانب المنتج والمخرج الأمريكي جورج لوكاس وسيتم منحه الجائزة بحفل الختام.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 يقام في الفترة من 14- 25 مايو.

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