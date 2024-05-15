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تراند اليوم : بالفيديو.. الفنان حسين العلي: أعيش في منزل إيجار.. وفكرت في اعتزال الفن وتراجعت لهذا السبب !

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صحيفة الخليج 365: كشف الفنان حسين العلي، عن سبب تفكيره في اعتزال الفن.

وقال خلال لقاء في برنامج "وينك" على قناة روتانا خليجية: فكرت في اعتزال الفن في لحظة اليأس التي وصلت لها بسبب التجاهل والتهميش على الساحة الفنية سواء على مستوى الحفلات الغنائية داخل المملكة، ولكني تراجعت عن الفكرة بسبب جمهوري.

وأضاف: ما عندي بيت وأعيش في منزل إيجار، مشيرا: عدوك صاحب مهنتك.

وتابع: جمهوري هو همي الأول والأخير لأنه هو الذي صنعني، ويكفيني هذا الشيء.

الجدير بالذكر حظيت أغنية" تفننتي وأبدعتي" للفنان حسين العلي على شهرة واسعة النطاق.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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