تراند اليوم : بالفيديو.. الفنان حسين العلي: أعيش في منزل إيجار.. وفكرت في اعتزال الفن وتراجعت لهذا السبب !

صحيفة الخليج 365: كشف الفنان حسين العلي، عن سبب تفكيره في اعتزال الفن.

وقال خلال لقاء في برنامج "وينك" على قناة روتانا خليجية: فكرت في اعتزال الفن في لحظة اليأس التي وصلت لها بسبب التجاهل والتهميش على الساحة الفنية سواء على مستوى الحفلات الغنائية داخل المملكة، ولكني تراجعت عن الفكرة بسبب جمهوري.

وأضاف: ما عندي بيت وأعيش في منزل إيجار، مشيرا: عدوك صاحب مهنتك.

وتابع: جمهوري هو همي الأول والأخير لأنه هو الذي صنعني، ويكفيني هذا الشيء.

الجدير بالذكر حظيت أغنية" تفننتي وأبدعتي" للفنان حسين العلي على شهرة واسعة النطاق.