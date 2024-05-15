فن ومشاهير

نادين تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "دواعي السفر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قالت الفنانة نادين إنها تشارك في مسلسل دواعي السفر المقرر طرحه في ١٥ مايو على منصة واتش إت- watch it، شخصية طبيبة نفسية تدعى هدى.

وأضافت نادين في تصريحات إعلامية على هامش العرض الخاص الذي أقيم اليوم الثلاثاء، لأولى حلقات العمل في أحد فنادق القاهرة الكبرى: "الشخصية تشبهني في بعض الجوانب"، ووعدت الجمهور بأن العمل سوف ينال إعجابهم، خاصة وأنه يتحدث عن مشاكل مر بها كثيرون.

وشهد العرض حضور عدد من أبطال العمل، بينهم: نادين، عبدالرحيم حسن، أيمن الشيوي، جلا هشام.


وكان الحساب الرسمي لمنصة "WATCH IT" عبر انستجرام نشر الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل، مصحوبا بالتعليق التالي: "مسلسل (دواعي السفر) يعرض ابتداء من 15 مايو".

مسلسل "دواعي السفر" يشارك في بطولته أمير عيد، كامل الباشا، أحمد غزي، عبدالرحيم حسن، أيمن الشيوي، چلا هشام، إخراج محمد ناير.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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