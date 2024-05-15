نادين تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "دواعي السفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة نادين إنها تشارك في مسلسل دواعي السفر المقرر طرحه في ١٥ مايو على منصة واتش إت- watch it، شخصية طبيبة نفسية تدعى هدى.

وأضافت نادين في تصريحات إعلامية على هامش العرض الخاص الذي أقيم اليوم الثلاثاء، لأولى حلقات العمل في أحد فنادق القاهرة الكبرى: "الشخصية تشبهني في بعض الجوانب"، ووعدت الجمهور بأن العمل سوف ينال إعجابهم، خاصة وأنه يتحدث عن مشاكل مر بها كثيرون.

وشهد العرض حضور عدد من أبطال العمل، بينهم: نادين، عبدالرحيم حسن، أيمن الشيوي، جلا هشام.



وكان الحساب الرسمي لمنصة "WATCH IT" عبر انستجرام نشر الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل، مصحوبا بالتعليق التالي: "مسلسل (دواعي السفر) يعرض ابتداء من 15 مايو".

مسلسل "دواعي السفر" يشارك في بطولته أمير عيد، كامل الباشا، أحمد غزي، عبدالرحيم حسن، أيمن الشيوي، چلا هشام، إخراج محمد ناير.