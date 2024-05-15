ريم السعيدي كالأميرات بأحدث إطلالاتها.. وتختار فستاناً من تصميم إيلي صعب

ميرنا وليد - بيروت - إختارت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي إطلالة مميزة من تصميم اللبناني العالمي إيلي صعب.

وأطلت ريم السعيدي بفستان طويل وضيق من اللون الأخضر القاتم، من قماشة المخمل من الجهة العليا، منسدلاً من الجهة السفلى، ومرفقاً بكاب من القماش، ونسقت معه مجموعة مميزة من الأكسسوارات.

وردت ريم شعرها بالكامل إلى الوراء، وطبقت ماكياجاً ناعماً يليق بملامح وجهها الجميلة.

وكانت ريم السعيدي قد شاركت الجمهور مقطع فيديو، أظهرت من خلاله لحظة رومانسية جمعتها بزوجها الإعلامي اللبناني وسام بريدي، حيث حضنا بعضهما البعض بأجواء مليئة من الحب، وتبادلا قبلة حميمة، ونال الفيديو إعجاب المتابعين.

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