لفتت نجمة التيك توك الشهيرة شهد ليو الأنظار بتحولها الملحوظ بعد خضوعها لعملية تجميل.

وظهرت شهد ليو في صور ومقطع فيديو تظهر فقدانها للكثير من الوزن.

وأكدت شهد ليو أن تجربة عمليات التكميم تختلف من شخص لآخر، وأنها لا تنصح بها للجميع، بل تعتمد على طبيعة الجسم والحالة الصحية لكل شخص.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شهد ليو تخطف الأنظار بتغير شكلها بعد عملية التكميم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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