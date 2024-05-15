لماذا نزال “حلبة النار” هو الأهم في عالم الملاكمة على الإطلاق؟

تكمن أهمية النزال المرتقب يوم السبت المقبل على “حلبة النار” في “المملكة أرينا” بين البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوزيك في تسجيل الفائز نفسه كبطل أوحد في عالم الملاكمة للوزن الثقيل بأربع أحزمة عالمية كما سيكون البطل الذي لم يسجل أي خسارة في تاريخه محافظاً على سجل خالٍ من الهزائم.

فمنذ ربع قرن لم يكن هناك بطل بلا منازع للوزن الثقيل، إذ كانت آخر مرة لهذا اللقب عام ١٩٩٩

م، وكان حينها صاحب الأحزمة يملك ثلاث فقط منها لـ ٣ منظمات هيWBC ، WBA ، IBF لذلك لأول مرة سيكون هناك بطل بلا منازع في عصر الأربع حزمة التي أضيف لهم حزام منظمة الملاكمة العالمية WBO.

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الجمهور سيكون منتظراً ليل السبت ليرى من سيفوز في النزال الأهم على الإطلاق، هل هو بطل المجلس العالمي للملاكمة للوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري صاحب لقب “أشرس رجل على وجه الأرض” الذي حققه في نفس المكان، أم الأوكراني أولكسندر أوزيك الذي فاز في جميع نزالاته العشر والتي كان أبرزها ذهبية أولمبياد لندن ٢٠١٢؟