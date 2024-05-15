ميرنا وليد - بيروت - عامر زيان فنان لبناني محبوب وموهوب ذو صوت عذب ورومانسي، وتحظى أعماله بشعبية كبيرة بين الجمهور، من بينها أغنية "بتعلملي بدقلا"، وأغنية ديو مع الفنانة إليان محفوظ بعنوان "ع طريقك"، وأغنيات "بنص الليل" و"دنية عشق" و"عم أسس حالي".
مؤخراً طرح عامر أغنية بعنوان "لو بيصرلي"، التي لاقت أصداءً إيجابية، وجاء كليب العمل بتوقيع المخرج اللبناني عادل سرحان.
وكان صور عامر زيان قبل "لو بيصرلي"، كليب أغنيته "عشقتك" التي طرحها حالياً، وهي أول عمل يجمعه بـ عادل سرحان، وتواجد موقع "الفن" في موقع التصوير، وكان لنا لقاء مع الفنان عامر زيان، ولقاء آخر مع المخرج عادل سرحان.
تحدث عامر عن كواليس العمل، والتعامل مع المخرج عادل سرحان، وعما إذا كان من الممكن أن يدخل مجال التمثيل، ومن هي الممثلة التي وصفها بنجمة الوطن العربي؟
أما المخرج عادل سرحان فتحدث عن التعامل مع الفنان عامر زيان، وعن أجواء الكليب وغيرها من الأمور.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - عامر زيان يطل بتجدد بتوقيع عادل سرحان .. ويوجه هذه الرسالة المؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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