خاص بالفيديو- ماغي بو غصن ترفع الصوت: "هذه جـ ريمة لا تُغتفر" ..وهذا ما قاله عماد أبو حمد

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة ماغي بو غصن جلسة حوار عن تأثير الدراما والإعلام والأكاديميات وقطاع الأعمال على حياة المرأة، بحضور الكاتبة ندين جابر في الجامعة الأميركية في بيروت، وبمداخلة طريفة من الممثلة الكوميدية أمل طالب، حضرها العديد من الطلاب، وتخلل المناسبة كلمة لرئيس الجامعة فضلو خوري، كلمة للبروفيسور يوسف صيداني، وكلمة للأخصائية بالدراسات الجندرية والأكاديمية ندى خداج صبح التي كانت متواجدة ايضا في الجلسة الحوارية والتي أدارها الدكتور عماد أبو حمد.



موقع "الفن" تواجد في المناسبة، وكان لنا لقاء مع ماغي بو غصن وعماد أبو حمد.

