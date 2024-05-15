الأحد المقبل.. إعلان تفاصيل المهرجان الدولي للطبول بالأعلى للثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية مؤتمرًا صحفيًا،تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى.

ويأتي المؤتمر للإعلان عن تفاصيل الدورة الحادية عشر للمهرجان وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة.

موعد المؤتمر الصحفي للمهرجان الدولي للطبول

يعقد المؤتمر يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا .



يقام المهرجان بالتعاون بين وزارة الثقافة برئاسة د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، متمثلة في قطاعاتها المختلفة منها المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمى الأمين العام، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة أمير نبيه ، صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. وليد قانوش، خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، احمد الشافعي رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، مع مؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ووزارة السياحةوالآثارمتمثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي.



وصرح الفنان انتصار بأنه سيُعلن عن الدول والفرق المشاركة في المهرجان هذا العام 2024 وورش العمل التي تتخلله، وأماكن إقامته وعروضه ومواعيد بدء المهرجان المقرر انطلاق فعالياته في الفترة من 26 مايو حتى 1 يونيه، بالإضافة لتفاصيل حفلي الافتتاح والختام وضيف شرف المهرجان بالإضافة للجهات المشاركة.

مهرجان الطبول والفنون التراثية هو مهرجان دولي يقام كل عام بمدينة القاهرة أقيمت النسخة الأولى من المهرجان في 2013

يجذب المهرجان آلاف المشاهدين يومياً حيث تشارك بالمهرجان فرق من جميع أنحاء العالم بأعلامها وآلاتها الموسيقية وأزيائها التقليدية



