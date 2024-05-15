آخرهم محمد التاجي.. نجوم الفن في المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

خضع الفنان محمد التاجي، لعملية جراحية بالبطن، وطلب الطبيب المعالج من "التاجي" الالتزام بالتعليمات لتجنب حدوث أي مضاعفات بعد العملية

الفنان محمد التاجي ليس الوحيد بين نجوم الفن الذي يتعرض لوعكة صحية، فقد سبقه خلال الفترة الماضية عدد من الفنانين أبرزهم:

ريهام أيمن

تعرضت الفنانة ريهام أيمن لوعكة صحية استلزمت نقلها المستشفى الأسبوع الماضي، ولم تكشف "ريهام" عن طبيعة حالتها الصحية، خاصة أنها خرجت من المستشفى بعد ساعات

عبير صبري

الشهر الماضي تم نقل الفنانة عبير صبري للمستشفى، بعد تعرضها لارتفاع كبير في ضغط الدم

محمد عبده

منذ أيام انتشرت مكالمة هاتفية بين الفنان السعودي محمد عبده والأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، وكشف فنان العرب وقتها عن إصابته بمرض السرطان، وهو حاليا يخضع للعلاج في فرنسا

نوال الكويتية

الفنانة نوال الكويتية تعرضت لأزمة صحية مطلع الشهر الجاري، ونقلت بعدها للمستشفى، وبعد تعافيها خرجت ووجهت الشكر لجمهورها

نجوى فؤاد

الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد تعرضت لأزمة صحية الشهر الماضي، ونقلت إلى المستشفى وظلت لعدة أيام لحين استقرار حالتها الصحية