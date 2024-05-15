"فيلم نورة" في أرجاء "كان" السينمائي .. نجاح عالمي جديد للسينما السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تدخل السينما السعودية العالمية من جديد، بوصول فيلم “نورة” إلى قائمة مهرجان كان السينمائي، كأول فيلم سعودي مشارك في فعالياته.

فيلم نورة يتصدر واجهات مباني “كان” الفنرسية

اعتلت الصورة الدعائية لفيلم نورة عدد من أبنية مدينة كان الفرنسية، قبيل انطلاق المهرجان، تمهيدًا لعرضه في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 26 مايو.

قصة فيلم نورة

يُعد فيلم "نورة" أول عمل روائي طويل للمخرج والمؤلف توفيق الزايدي، من بطولة " يعقوب الفرحان، وماريا بحراوي، وعبدالله السدحان، وتدور أحداثه في قرية نائية بالسعودية.

تدور أحداث الفيلم في فترة اتسعينيات، إذ تقضي "نورة" معظم وقتها بعيداً عن القرية، لمعرفة العالم المحيط بها عن قرب، واابتعد عن حياة القرية الملقة التي تراها دائمًا لاتمت بصة ما يحدث في العالم الخارجي، في حي يصل المعلم الجديد "نادر" يلتقي "نورة" في القرية التي تلهمه وتوقظ شغفه بالفن، بينما يقدم هو لها عالما أوسع خارج القرية.

يعرض فيلم نورة على مدار 3 أيام متتالية “23، 24، 25 مايو الجاري، بجانب بعض الجلسات الحوارة مع صناع السينما السعودية، من خلال ”تجربة صناع الأفلام في الأسواق الناشئة"، في 16 مايو من 10الى 11 صباحاً على المسرح الرئيسي

و “صوّر في السعودية ”: وحديث موسّع عن صناعة فيلم نورة، من 16 مايو من 12 ظهراً إلى 1 ظهراً في الجناح السعودي

انطلقت فعاليات مهرجان كان السينمائي مساء أمس ، بزخم فني عالمي تمهد لدورة استنثائية في مجال الفن وصناعة الترفيه.

منح المهرجان السعفة الذهبية الفخرية للنجمة ميريل ستريب البالغة 74 عاماً، وهي من أشهر الممثلات في تاريخ هوليوود، وتمتلك في رصيدها الفني ثلاث جوائز أوسكار من 21 ترشيحاً.

شهد حفل الافتتاح عرض فيلم "Le Deuxième Acte" أو The Second Act للمخرج كوينتن دوبيو، وهو أحدث فيلم كوميدي للمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي غزير الإنتاج، وهو الفيلم الذي يعرض خارج المنافسة، ويدور الفيلم حول فلورنسا التي تريد تقديم الرجل الذي تحبه بجنون ويدعى ديفيد إلى والدها، لكن حقيقة الأمر أن ديفيد غير منجذب إلى فلورنسا ويريد أن يجعلها تقع في حب صديقه ويلي.

فيلم "Le Deuxième Acte" أو The Second Act للمخرج كوينتن دوبيو من بطولة ليا سيدو والتي تلعب دور فلورنسا، ولويس غاريل والذي يلعب دور ديفيد، وفينسنت ليندون ورافاييل كوينارد ومن سيناريو كوينتن دوبيو.