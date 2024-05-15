أي مدينة اختار أحمد حلمي ليروي قصّتها في فيلم؟

تعاقد الممثّل المصري، أحمد حلمي، على بطولة فيلم جديد بعنوان “قصّة المدينة “، حيث من المقرّر ان يبدأ تصويره قريباً.

في هذا السياق، يتمّ التجهيز في الفترة الحالية للديكورات وأماكن التصوير الخاصة بالفيلم وهو من إنتاج سعدي جوهر بحسب “القاهرة ٢٤”.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

تجدر الإشارة، إلى أنّ أحمد حلمي، قدّم خلال شهر رمضان الفائت، مسلسلًا إذاعيًّا بعنوان “فبركة”، عبر “نجوم إف إم”.

كما شارك في فعاليات موسم الرياض هذا العام من خلال تقديم مسرحية “تييت” تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، وإنتاج حمدي بدر، وشارك في بطولتها الى جانب أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، محمد رضوان والطفل جان رامز.