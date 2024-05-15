سوسن بدر توجه رسالة لـ سلمى أبو ضيف بعد خطبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة سوسن بدر، رسالة تهنئة للفنانة الشابة سلمى أبو ضيف بعد اعلانها خطبتها على شاب من خارج الوسط الفني.

ونشرت سوسن، صورة سلمى مع خطيبها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدكم".

وردت سلمى أبو ضيف على رسالة سوسن بدر، قائلة: "أحلى واحدة وأشيك واحدة وأجملهم سوسن بدر".

وكانت "أبو ضيف" نشرت مؤخرا مقطع فيديو لها وهي تشاهد رقصة الفلامنكو الأسبانية الشهيرة بأحد المطاعم بصحبة خطيبها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

وحرصت "سلمى" على الإمساك بيد خطيبها وإظهار خاتم الخطوبة، وعلقت: "المرة الأولى التي سافرت فيها في حياتي ذهبت فيها لرؤية رقصة الفلامنكو، وأثر الأمر فيا كثيرا واعتقدت أنه الشيء الأكثر عاطفية".

وأضافت: "في المرة الثانية التي ذهبت فيها لمشاهدة رقصة الفلامنكو حصلت وأنا بصحبة إدريس، خطة الله دائما الأفضل".

يذكر أن، سلمى أبو ضيف أعلنت خطبتها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبد العزيز، عبر خاصية القصص القصيرة على إنستجرام، وظهرت في الصور وهي مرتدية خاتم الخطوبة، وتحتضن خطيبها بأحد الشوارع.

وشاركت سلمى أبو ضيف في دراما رمضان 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وخاض بطولته انتصار، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، إنعام سالوسة، إسلام إبراهيم، فرح يوسف، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.