المنتج عمرو عبد الخالق يكشف تفاصيل حكاية"شغف" بمسلسل "أسود باهت" مع سهر الصايغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد المنتج عمرو عبد الخالق، أن حكاية "شغف" من مسلسل "أسود باهت" تعد التجربة الأولى له مع الفنانة سهر الصايغ.

وقال عبد الخالق، في تصريحات صحفية، إن الصايغ تجسيد بالعمل شخصية تدعى شغف وتقع في دوامة بعد تورطها في جريمة قتل شخص لا تعرفه، وخلال احداث المسلسل سنرى هل تستطيع شغف فك لغز مرتكب الجريمة من بين أقرب الناس اليها خاصة بعد سقوط ستار الحب الذي تختفي خلفه وجوه المحيطين بها.

وأعرب عبد الخالق، عن سعادته بتكرار التعاون مع المخرج ممدوح زكي بعد مسلسل "ولاد امبابة"، موضحا أن التجربة الجديدة مختلفة وتم تضفيرها جيدا وصياغة السيناريو بشكل محكم.

وأضاف، أنه يثق بأن "زكي" سيقدم عملا يحترم عقل المشاهد في كل أنحاء الوطن العربي.

"شغف" هي الحكاية الأولى من مسلسل "أسود باهت" بطولة سهر الصايغ، محمد مهران، حسن عيد، محمد غنيم، عبير فاروق، ضياء عبد الخالق، مدير تصوير ضياء جاويش، إشراف عام على الإنتاج صلاح حسن، إنتاج ماندو فور ميديا للمنتج عمرو عبد الخالق، وتأليف أحمد صبحي، ومن إخراج ممدوح زكي.