رسائل متبادلة بين ياسمين عبد العزيز وأيمن بهجت قمر.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه المنتج والمؤلف أيمن بهجت قمر رسالة للفنانة ياسمين عبد العزيز يشيد بها من خلالها بعد اعلانها الجديد مع احدى شركات المحمول.

وأعاد أيمن بهجت قمر، مقطع فيديو لإعلان ياسمين، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "خطيرة يا ياسمين".

وردت ياسمين على رسالته، قائلة: "أخويا والله".

وكان اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز قد تصدر تريند موقع "إكس" عقب ظهورها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "DMC".

وتحدثت ياسمين خلال الحلقة عن بدايتها الفنية، وكشفت موقفها من الزواج بعد طلاقها من الفنان أحمد العوضي.

وأدلت ياسمين عبد العزيز بتصريحات خلال البرنامج كونها لا تحب العوضي فقط ولكنها "تعشقه" على حد قولها.

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز، أعلنت عن طلاقها من أحمد العوضي، عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، يوم 16 يناير 2024، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي، بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

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