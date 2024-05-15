أصالة| رحلة التوازن بين معاناة تقلباتها الزوجية وإثبات هويتها الغنائية

ياسر رشاد - القاهرة - صوت طربي أتى من سوريا الحبيبة ليضع بصمته الذهبية التي لن يكررها الزمن، أصالة صاحبة لقب “أيقونة الشرق”، والتي امتلأت حياتها الشخصية والفنية بنقاط تحول وتقلبات خطرة، الفرح تارة والألم تارة أخرى، الزواج والفراق، كل تلك العوامل كانت تقف على قدميها من جديد من أجل بناء إسمها وتكوينها الفني منقطع النظير.

ولادتها وتأثير أسرتها الفنية عليها

ولدت أصالة نصري في حي "أبو رمانة" بالعاصمة دمشق في 15 مايو 1969، وكانت الأجواء الفنية تملأ بيتها منذ الصغر حيث كان والدها الفنان مصطفى نصري الذي اشتهر بعدد من الأغاني في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، فكانت تشاركه الغناء وعزف العود والاستماع إلى كوكب الشرق أم كلثوم والعدليب الأسمر عبد الحليم حافظ ةونجاة الصغيرة والكبير صباح فخري، وغيرهم من عمالقة غناء الزمن الجميل

أصالة مسيرة فنية مستمرة لأكثر من 3 عقود

قدمت أصالة طوال مسيرتها الفنية أكثر من 30 ألبوم غنائي، ارتسمت بهم شخصيتها الفنية الفريدة، تلون صوتها في الغناء الكلاسيكي الهادىء والراقص وأبدعت في اللون الطربي بمقامات وحِليات استثنائية يستطيع المستمع تمييز صوتها بها، إضافة إلى عالم الفيديو كليب التي نجحت في تقديمه ونجحت في تقديم كليبات غنائية مبهرة تعكس موهبتها الفنية وقدرتها على جذب الانتباه.

بداية أصالة الفنية ونقطة التحول

بدأت أصالة مسيرتها الفنية في سن مبكرة، حيث غنت تترات مسلسلات للأطفال وشاركت في العديد من الإعلانات التجارية، وسرعان ما برز صوتها الجميل وحضورها اللافت.

عام 1991 كان نقطة تحول ضخمة في حياتها الفني، بعد النجاح الذي حققه ألبوم “اسمع صدى صوتك” باللهجة الخليجية، و سرعان ماارتفع إسمها في الخليج وأصبحت نجمة رئيسية في الحفلات هناك، ودفعها بعد ذلك للاهتمام بالأغنية الخليجية سواء بأغاني منفردة أو ألبومات كاملة، ومن أشهرها “روح وروح، متى أشوفك، سواها قلبي، توك على بالي، قانون كيفك، لا تخاف، شموخ عزيز، الغيرة، حقيقة واقعي”.

زيجات أصالة وحياتها العاطفية والأسرية

شهدت الحياة العاطفية والزوجية فصول من المد والجز بين الحب والعشق إلى أبعد حد والخيانة، في بداية حياتها، تزوجت من المنتج الشهير أيمن الذهبي في 1992 ، وأنجبت منه ابنتها الكبرى شام وخالد ، وانتهى الزواج في عام 2005.

وبعد عام وقعت في حب المخرج طارق العريان وتزوجته في مارس 2006 وأنجبت منه التوأم آدم وعلي ، وانفصلا في 2020، ولم تتحدث أصالة عن سبب مباشر للطلاق إلا انها كانت تتحدث في ذلك الوقت بحزن شديد عن الخيانة والغدر، إلى أن كررت الزواج للمرة الثالثة من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال الفنان ماجد المهندس في سبتمبر 2021، واشتهرت قصة حبها وزواجهما وتعبيراتهما المستمرة في حبهما لبعضهما وعبارات الغزل والشعر بينهما وتواجده المستمر مع أصالة في حفلاتها.

أصالة مع زوجها الحالي فائق حسن

أصالة مع طليقها طارق العريان

أصالة “الجدة”.. الفصل الأمتع في حياتها الأسرية

والفصل الأكثر متعة في حياة أصالة حاليًا، بجانب زوجها وأبنائها هي حصولها على لقب جدة بعد ولادة شام لابنتها جيهان، حيث تنعم بحياة أسرية هادئة ونجاح فني لامع على مستوى الانتاجات الغنائية والحفلات في مختلف الدول العربية والتي تحقق نجاحات جماهيرية ضخمة.

أصالة مع ابنائها وطليقها أيمن الذهبي