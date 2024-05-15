"تورتة بصورته".. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده في المغرب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه وجمهوره، احتفاله بعيد ميلاده الـ 36 مبكرا في دولة المغرب الشقيقة، إذ أنه من مواليد 23 مايو 1988.

ونشر رمضان، مقطع فيديو من الاحتفالية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "أول عيد ميلاد في اجمل البلاد ( المملكة الشريفة )".

وظهر بالفيديو لحظات استقبال رمضان باحتفالية عيد ميلاده والتورتة التي وضعت عليها صورته، ولقطات من مراسم الاحتفال.

وكان محمد رمضان، كشف مؤخرا عن وصوله مدينة الرباط بـ المغرب، استعدادًا لـ مشاركته في مهرجان موازين الموسيقي المقرر إقامته في الفترة من 21- 29 يونيو المقبل.

ونشر رمضان، مقطع فيديو يرصد لحظة وصوله للمغرب، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وصلت الآن إلى أجمل مدن الأرض الرباط.. عاصمة المملكة".

يذكر أن، محمد رمضان يخوض بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

"أحارب المرض الخبيث".. نجمة أراب أيدول برواس حسين تكشف تفاصيل مرضها

أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد خطبتها على شاب من خارج الوسط الفني