الجمعة.. محسن أحمد يكشف طلب عادل إمام الخاص منه في كل تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل المخرج ومدير التصوير محسن أحمد، ضيفا على الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج "بالخط العريض" يوم الجمعة المقبل.

ويكشف مدير التصوير، خلال الحلقة العديد من الأسرار والذكريات، حول العديد من الأعمال السينمائية التي قدمها للشاشة الفضية بمشاركة الكثير من النجوم.

ولأول مرة يكشف محسن أحمد صاحب أهم الأفلام في تاريخ السينما، كواليس عمله مع المخرج الكبير محمد خان وسر خناقته معه في فيلم "زوجة رجل مهم"، والشخص الذي أعاده للتصوير مرة أخرى.

كما تحدث "أحمد" خلال الحلقة عن رأيه في "الكيت كات" الذي حقق نجاحا كبيرا، وسر هذا النجاح.

وأيضا تحدث "أحمد" عن تجربته في الإخراج ولماذا لم يستمر في الإخراج وفضل العودة كمدير للتصوير، بعدما أخرج فيلمين حققا نجاحا كبيرا.

كما تحدث عن مشواره مع الزعيم عادل إمام، وكشف عن طلب خاص كان يطلبه الزعيم عادل إمام منه في كل يوم تصوير.

وأيضا تحدث حول ذكرياته مع النجم العالمي عمر الشريف في فيلم "الأراجوز"، مؤكدا أنه شخصية فريدة وكان متواضعا.

وخلال الحلقة تطرق "أحمد" إلى بداياته الفنية، وسر حبه للكاميرا، كما تحدث لأول مرة عن حياته الشخصية وعلاقته بأولاده، ورسائل أولاده له خلال الحلقة.

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع في الثامنة مساء الجمعة من كل أسبوع، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب.

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