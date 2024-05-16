الكشف عن تطوّر جديد في حالة الملك تشارلز الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: على الرغم من إخفاء نوع السرطان الذي يعانيه الملك تشارلز الثالث منذ إعلان إصابته بالمرض في شباط/فبراير الماضي، تأكد أن العلاج أفقده حاسة الذوق، وهو ما أثار جدلاً كبيراً حول طبيعة مرضه.

ويتكتم الملك تشارلز والمحيطون به على التفاصيل المتعلقة بصحته، ولكن خلال زيارته لمتحف الطيران العسكري في ميدل والوب، هامبشاير، برفقة الأمير ويليام، كشف بعض المعلومات الخاصة بحالته الصحية.

وذكرت صحيفة “دايلي ميل” أن خلال زيارة الملك للمتحف، كان يتحدث مع أحد قدامى المحاربين في الجيش البريطاني يدعى آرون مابلبيك، وأخبره أحد أفراد العائلة المالكة أن الملك البريطاني قد فقد حاسة الذوق أثناء خضوعه للعلاج من السرطان العام الماضي.

وتأتي زيارة الملك تشارلز إلى متحف الطيران العسكري وسط قيامه أخيراً بواجباته الملكية ومهامه الرسمية، وهو يحرص دائماً على أن يبدو بصحة جيدة ويظهر كأنه يستعيد طاقته وقوّته بعد العلاج الطويل.