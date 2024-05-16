أمل عرفة تكشف أسرارها الفنية والعاطفية.. ولهذا السبب حظرتها شكران مرتجى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت النجمة السورية أمل عرفة ضيفةً على برنامج “هذا مكانك”، حيث تحدثت عن مسيرتها الفنية وكشفت كواليس الكثير من أمورها الخاصة، وحكت قصصاً من تجاربها الشخصية.

وتحدثت عرفة في البداية عن عملها الأخير “أغمض عينيك”، وأكدت أن تجربتها في هذا المسلسل من التجارب المهمة في حياتها الفنية، لأنه سيبقى راسخاً في ذاكرة الناس.

ولفتت إلى أنها لا تعرف قيمة أجور الفنانين المشاركين معها بالمسلسل، وأضافت: “لكنني مقتنعة بأن ما نلته من أجر عادل مقارنةً بجهودي الكبيرة في العمل”.

وعن تعليق طليقها النجم عبد المنعم عمايري بأنه تقاضى أعلى أجر في “أغمض عينيك”، ردّت بعفوية: “أتمنى ذلك… ففي النهاية سيعود هذا بالخير على ابنتينا”.

ولم تعارض أمل فكرة الزواج مرة ثانية، وقالت: “دائماً أتساءل ما إذا كنت سأقضي الوقت لوحدي بعد أن تكبر ابنتاي… وإذا تزوجت فأفضّل أن يكون زوجي رائد فضاء لينزل كل أشهر عدة من المحطة إلى الأرض… هكذا أفضل”.

وأضافت: “أنا إنسانة اجتماعية، أحب التفاعل مع الناس، عندما أكون بحالة جيدة ولدي طاقة إيجابية. أما في الحالات الأخرى فأصبح انعزالية أمضي وقتي في القراءة ومع ابنتيّ، وأعتني بكلبي المفضّل لفلفي”.

وروت النجمة السورية خلال اللقاء قصة خاصة حصلت مع زميلتها النجمة شكران مرتجى، ولفتت إلى أنها حظرتها في وقت سابق على السوشيال ميديا، بسبب خلاف عابر، واتضح لها لاحقاً أن شكران كانت حكيمة في هذا التصرف، حتى لا تتفاقم المشكلة. وأضافت: “شكران من أعز صديقاتي وستبقى”.

وأكدت عرفة أنها لم تحظر أي فنان في أي وسيلة من السوشال ميديا، لكنها لا تتردد في استخدامه ضدّ أي متابع يمكن أن يكتب تعليقاً تراه غير لائق.

وعن المسلسلات المدبلجة، أكدت أنها لا تحب هذا النوع من الأعمال، لأنه بلا روح، ويُنْسَى غالباً بعد العرض، وقالت: “لا علاقة لذلك بالمال، فهذا النوع من الأعمال قد يحمل المتعة، لكن يتم نسيانه بسرعة ولا يترك أثراً عند المشاهد”.

إلى ذلك، رفضت أمل عرفة بشدة المشاركة في برنامج المقالب مع رامز جلال لأنه يخالف اهتماماتها وطبيعتها. وأضافت: “لن أشارك مع رامز جلال حتى لو أعطوني مال الدنيا”.