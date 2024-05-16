مينا مسعود يعلن خطوبته من فنانة هندية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري العالمي مينا مسعود، مساء أمس (الثلاثاء) خطوبته للممثلة الهندية إيملي شاه، حيث نشر عبر “إنستغرام” مجموعة صور ظهرا فيها وهما يحتفلان بالخطوبة في إحدى الحدائق بين الأشجار في اليابان، في حالة حب وانسجام، وعبّر مينا عن سعادته بالارتباط، قائلاً في تصريحات صحافية: “في موعدنا الأول، شعرتُ أنني أريد حقاً أن أتزوج هذه المرأة”.

يُذكر أن آخر أعمال مينا مسعود، فيلم “في عز الضهر” الذي عُرض في موسم الشتاء الماضي، وهو أولى تجارب النجم العالمي السينمائية في مصر، وذلك بعد تألقه عالمياً من خلال فيلم “علاء الدين” مع النجم العالمي ويل سميث.

والفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن، حول شاب يدعى “حمزة”، وهو من أصول مصرية يسافر إلى الخارج ثم يعود الى مصر، ولكن بثوب رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم بالتزامن مع دخوله في قصة حب من نوع خاص، وتم تصوير الفيلم في أربع دول أوروبية لخطورة مشاهده المتنوعة.

ويشارك في الفيلم كلٌ من: محمد علي رزق، محمد عز، ساندرا، إيهاب فهمي، محمود حجازي، شيرين رضا، إيمان العاصي…، وهو تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.