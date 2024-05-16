ياسمين عبد العزيز تظهر بفستان زفاف.. والعوضي يهنئ: «مبروك يا سمسم».. ما القصة؟ (فيديو)

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2024 12:48 صباحاً - وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة لطليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد ظهورها بفستان الزفاف باعلانها الجديد لصالح احدى شركات المحمول.

وكتب “العوضي” في رسالته لـ ياسمين عبد العزيز عبر “فيسبوك” والتي يهنئها فيها على اعلانها الجديد، قائلا: “مبروك يا سمسم إعلان طرش”.

العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز

وردت ياسمين عبد العزيز على رسالة العوضي، قائلة: “الله يبارك فيك يا عوضيكوا”.

ياسمين عبد العزيز بفستان عرس في إعلان فودافون

كما ظهرت ياسمين عبد العزيز في اعلان فودافون أيضا بفستان عرس رفقة نفسها والتي اختارته ليكون عريس لها، حيث نشرت الصور على موقع فيسبوك، قائلة: “أنا وعريسي الجديد أهو”، وتفاعل معها الجمهور بالمزاح.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت الحملة الإعلانية التي قدمتها لشركة فودافون بالتعاون مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت: “دلعلوووا يا دلعلوا”، ونالت الحملة إعجاب الكثير من الجمهور.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

من ناحية أخرى، كانت قد تصدرت ياسمين عبد العزيز حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد ظهورها في برنامج صاحبة السعادة والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، وحققت من خلالها نسب مشاهدة كبيرة، خاصة بعد حديثها عن الفنان أحمد العوضي وسبب انفصاله عنها والتي انهارت بسببه من البكاء قائلة: أنا مش بحب أحمد أنا بعشقه، أنا لما حبيت أحمد اكتشفت أني مكنتش بحب قبل كده، وأن أحمد هو أول حب في حياتي.. بتوجع و أنا بشوف صوري ما أحمد على السوشيال ميديا ومن ساعة ما اتطلقنا وأنا قلبي وجعني.

وكان قد طالب عدد كبير من الجمهور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بالعودة، ليخرج العوضي قائلا: “انا مقدر كل مشاعر اخواتي اللي حبو حبنا لبعض لكن رجاء كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه كذلك قدرو قرارنا بالإنفصال فهو نصيب .. ولو احنا قدمنا ليكم نموذج طيب في الحب فإحنا بردو قدمنا ليكم نموذج طيب في أخلاق النهايات إعمالا لقول الله تعالي ( وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )”.

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز، أعلنت عن طلاقها من أحمد العوضي، عبر حسابها في موقع “إنستجرام”، يوم 16 يناير 2024، وكتبت: “تم الطلاق الرسمي، بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

الخليج 365

الخليج 365

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