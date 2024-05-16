“تعرضت للتعذيب”.. الاستماع لأقوال سمية الخشاب في بلاغها ضد “رامز جلال” | تفاصيل صادمة

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2024 12:48 صباحاً - استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إلى أقوال الفنانة سمية الخشاب في بلاغها ضد الفنان رامز جلال بسبب تعرضها لمقلب خلال برنامجه الرمضاني “رامز جاب من الآخر“.

سمية الخشاب أمام النيابة العامة بسبب رامز جلال

وأشارت الخشاب أمام جهات التحقيق إلى تعرضها لإصابات خلال مشاركتها في البرنامج، واتهمت فريق الإعداد ورامز جلال ومنتجو برنامجه، بأنهم خدعوها وتسببوا في تعذيبها.

وكشفت الفنانة سمية الخشاب خلال أقوالها بأن إصاباتها استدعت رقودها في المستشفى بإمارة دبي بعد تصوير الحلقة، إذ أصيبت بكسر في قدمها اليسرى وذراعها فضلًا عن كدمات وخلع وتمزق بالأربطة، ما استلزم علاجها نحو 21 يومًا؛ إلا أنها تحاملت على نفسها بتجرع الأدوية والمسكنات لاستكمال تصوير مسلسل كانت تقوم ببطولته.

سمية الخشاب تكشف طبيعة إصابتها في برنامج رامز

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب خلال برنامج “تفاعلكم”، على شاشة “العربية”، عن إصابتها خلال برنامج “رامز جاب من الآخر“، موضحة أنه تم عمل مونتاج للحلقة وإلغاء أجزاء كثيرة منها حتى لا تظهر إصابتها.

وأكدت الفنانة أنها على الرغم من إصابتها فإنها استمرت في تصوير باقي مشاهد مسلسلها “بـ100 راجل” رغم تعرضها لتمزق في الأربطة في القدم والكتف، وإنها قامت بإزالة الجبس لتتمكن من التصوير.

وكشفت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بما حققه المسلسل بـ”100 راجل” -المعروض بالسباق الرمضاني الماضي- من نجاح .

مسلسل بـ 100 راجل

وعرض مؤخرًا حاليًا للنجمة سمية الخشاب مسلسل بـ 100 راجل وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبد الله، اسماء إبراهيم، محمود عبد المغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال. المسلسل اعجاب جمهورها.

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