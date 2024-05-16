إليسا توجه رسالة لـ أصالة نصري في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت المطربة إليسا، رسالة للمطربة أصالة نصري بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم الأربعاء 15 مايو، إذ أنها من مواليد 1969.

وكتبت "إليسا" في رسالتها لأصالة عبر حسابها على "إكس": "عفوية، صادقة وحساسة، قلب طفلة وعقل راسي .. كل عام وانتي بخير وعقبال كل سنة حلوة مثلك.. بحبك".

يذكر أن، إليسا طرحت مؤخرا أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "أنا سكتين" وتتعاون فيه مع شركة روتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية تتعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين.

اقرأ أيضا:

"أحارب المرض الخبيث".. نجمة أراب أيدول برواس حسين تكشف تفاصيل مرضها

أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد خطبتها على شاب من خارج الوسط الفني