حدث بالفن| خطوبة فنانة ومرض نجمة أراب أيدول وإعلان ياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر موقع الخليج 365 خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بـ بخطوبة الفنانة سلمى أبو ضيف واعلان ياسمين عبد العزيز وتفاصيل مرض نجمة أراب أيدول برواس حسين، وماجدة خير الله تدافع عن طارق الشناوي، وغيرها من الأخبار.

بالصور.. سلمى أبو ضيف تعلن خطوبتها

أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف، خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.

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بعد ظهورها بفستان زفاف..رسائل متبادلة بين العوضي وياسمين عبد العزيز

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة لطليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد ظهورها بفستان الزفاف باعلانها الجديد لصالح احدى شركات المحمول.

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ماجدة خير الله تدافع عن طارق الشناوي بعد أزمته الأخيرة مع أشرف زكي

علقت الناقدة ماجدة خير الله، على أزمة الفنان أشرف زكي والناقد الفني طارق الشناوي، بعد تقديم نقيب المهن التمثيلية بلاغا ضد الأخير بسبب مقال كتبه عن زوجته الفنانة روجينا.

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"أحارب المرض الخبيث".. نجمة أراب أيدول برواس حسين تكشف تفاصيل مرضها

كشفت المطربة العراقية برواس حسين، عن معاناتها من مرض السرطان، ومحاولتها تحدي الألم.

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بعد اشتعال حرب البيانات.. لماذا تجدد نزاع روتانا وشيرين عبدالوهاب؟

دخلت النجمة شيرين عبدالوهاب، من جديد في نزاع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وصل إلى حد تبادل إصدار البيانات، والتهديد باللجوء إلى الإجراءات القانونية.

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بطلة "أعلى نسبة مشاهدة" أحدث عروس بالوسط الفني.. ما لا تعرفه عن سلمى أبو ضيف

دخلت الفنانة سلمى أبو ضيف، قوائم تريند مواقع التواصل، بعد نشرها صور خطوبتها، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام".

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آخرهم محمد التاجي.. نجوم الفن في المستشفى

خضع الفنان محمد التاجي، لعملية جراحية بالبطن، وطلب الطبيب المعالج من "التاجي" الالتزام بالتعليمات لتجنب حدوث أي مضاعفات بعد العملية.

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بعد انفصالها عن العوضي.. ياسمين عبدالعزيز ترتدي فستان زفاف والجمهور يعلق

ظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بفستان زفاف في اعلانها الجديد لصالح احدى شركات المحمول.

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الصورة الأولى لـ أمير المصري في دور نسيم حميد من فيلم Giant

نشر الفنان أمير المصري أول صورة له من فيلم Giant بدور الملاكم نسيم حميد مع الفنان بيرس بروسنان وهو على حلبة الملاكمة.

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"تورتة بصورته".. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده في المغرب (فيديو)

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه وجمهوره، احتفاله بعيد ميلاده الـ 36 مبكرا في دولة المغرب الشقيقة، إذ أنه من مواليد 23 مايو 1988.

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