ماجدة خيرالله عن "نعمة الأفوكاتو": "معجبنيش حتى لو احتفلوا بنجاحه في الأمم المتحدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعربت الناقدة ماجدة خير الله، عن استيائها من مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي خاضت بطولته الفنانة مي عمر وعرض في موسم دراما رمضان 2024.

وقالت خير الله، ببرنامج "تفاصيل" عن "نعمة الأفوكاتو": "محبتهوش بتاتا كتابة وأداءا ومنطقا، والمسلسل كله معجبنيش حتى لو احتفلوا بنجاحه في الأمم المتحدة".

وأضافت: "المسلسل لم يعجبني من حيث الأداء والمنطق، ومي عمر لم يعجبني لها أي عمل قبل مسلسل نعمة الأفوكاتو، وتحتاج لتطوير كثير في موهبتها".

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" عرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

وخاض بطولته مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وإخراج محمد سامي.

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