بعد مقابلتهم.. هذا ما قاله أحمد أمين عن منتخب مصر لكرة قدم الساق الواحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث الفنان أحمد أمين، عن شباب فريق منتخب مصر لكرة قدم الساق الواحدة، مشيدا بروحهم المعنوية وعزيمتهم.

ونشر أمين، صورة للفريق، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النهاردة قابلت شباب فريق منتخب مصر لكرة قدم الساق الواحدة.. الناس دول فعلا مش واخدين حقهم.. إرادة ورجولة وعزيمة وشباب يفرح بجد".

وتابع: "قصص تخليك فخور إن ده فريق مصر اللي يستاهل مننا كلنا نشجعهم ونقف وراهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي هتبدأ خلاص من يوم السبت اللي جاي وبتتنظم في مصر بالمناسبة.. ودي اللي بتأهل لكأس العالم".

وأضاف أمين: "شجعوهم واتفرجوا عليهم والحقيقة إن هم كمان هيشجعوكم تفضلوا ورا حلمكم مهما حصل.. أبطال".

يذكر أن، أحمد أمين غاب عن المشاركة في بطولة أي من الأعمال الفنية التي عرضت في موسم دراما رمضان 2024 .

وظهر "أمين" فقط كضيف شرف بمسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني ، نسرين أمين، سما إبراهيم، ياسر الطوبجي.

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