هكذا احتفلت ريهام أيمن بعيد زواجها من شريف رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ريهام أيمن، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بذكرى عيد زواجها من الفنان شريف رمزي ومرور 9 سنوات على زواجهما.

ونشرت ريهام، صورا تجمعها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "9 سنوات أحبك شريف رمزي.. ذكرى سنوية سعيدة حبيبي".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ريهام أيمن مسلسل "العراف" والذي عرض عام ٢٠١٣، بطولة عادل إمام، نهال عنبر، شريف رمزي، محمد عبدالحافظ، أحمد فلوكس، محمد الشقنقيري، وعدد من الفنانين.

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