فنان مصري شهير جدًا أكتشف بالصدفة أن والدته رئيسة الطائفة اليهودية في مصر.. لن تصدّق من يكون؟

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2024 02:18 صباحاً - تصدر اسم الفنان كريم قاسم، تريند محرك البحث «جوجل»، وذلك بعدما حل ضيفًا في أحد البرامج الفنية، وكشف خلال اللقاء عن سبب عدم ارتباطه حتى الآن، وهل للمعجبات دخل في قراره.

من هو كريم أحمد قاسم؟

كريم أحمد قاسم، ولد يوم 8 أكتوبر عام 1986 في مدينة القاهرة.

-والده هو المخرج أحمد قاسم، بينما والدته هي الراحلة نادية هارون يهودية الديانة، ومع ذلك كانت تعلمه القرآن ودرست له الشريعة الاسلامية أيضًا.

-عشق التمثيل وهو صغير السن إذ لعب عدد من الأدوار البسيطة والصغيرة بالمدرسة.

-استمر في الهواية حتى قرر دراسة التمثيل بالجامعة، حيث التحق بالجامعة الأمريكية قسم تمثيل مسرحي.

-تدرب في ورش تمثيلية في لندن وباريس، ثم التحق في استوديو الممثل تحت إشراف الفنان أحمد كمال.

مشوار كريم قاسم الفني

بدأ قاسم مشواره الفني عام 2006، حيث وقع عليه اختيار المنتج حسين القلا ليظهر كأحد أبطال فيلمه «أوقات فراغ»، واحتفت به الصحافة بعد صدوره، ثم شارك في فيلم «الماجيك».

-ظهر في مسلسل «خاص جدًا» بدور معتز، كما شارك البطولة مع يسرا اللوزي وفرح اليوسف في فيلم «بالألوان الطبيعية»، للمخرج أسامة فوزي.

-ظهر بدور تيمور في مسلسل «الجماعة»، وظهر في دور عمر في فيلم «إي يو سي».

-ثم فيلم «مصور قتيل» بدور شاب مدمن مخدرات، ومسلسل «الهروب» ومسلسل «كلام على ورق» وشارك في فيلم «ولاد رزق» الجزء الأول والثاني بدور رمضان رزق، وفيلم «بتوقيت القاهرة» وفيلم «آخر ورقة».

-شارك في الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك 3» بدور ربيع.

-ظهر في الجزء الأول والثاني من مسلسل «مملكة إبليس» بدور حماصة.

-كما شارك البطولة بدور وائل في مسلسل الجريمة التشويقي «لما كنا صغيرين»، للمخرج محمد على، وشاركه البطولة محمود حميدة وخالد النبوي ونسرين أمين.

ديانة والدة كريم قاسم

يتعمد كريم إبعاد حياته الشخصية عن السوشيال ميديا، وأكد في حوار سابق له أنه اكتشف بالصدفة أن والدته نادية هارون يهودية، حيث كان عائدًا من المدرسة وأعرب لشقيقته عن انزعاجه لما يرتكبه اليهود من أفعال في المسجد الأقصى وفلسطين لترد عليه شقيقته قائلة: «كريم حبيبي أمك يهودية»، ولكنها كانت تقوم بتحفيظه القرآن.

وقال كريم أن جده اليهودي كان وطنيًا ومخلصًا لمصر، لدرجة أنه انتقد الرئيس محمد أنور السادات بسبب توقيعه لمعاهدة كامب ديفيد، مع إسرائيل، مؤكدًا أنه علينا التفرقة بين اليهودية كديانة وبين الأفعال التي يمارسها الإسرائيليون، خاصة وأن الإسلام يحثنا على احترام جميع الأديان السماوية.

وكشف كريم أنه نشأ في عائلة تتميز بالتنوع الديني، حيث الجد للأب مسلم وهو عميد كلية دار العلوم، أما الجد للأم فهو المواطن اليهودي، والقيادي اليساري شحاتة هارون، الذي رفض مشروع إسرائيل والصهيونية، فيما كانت جدته لوالده مسيحية الديانة، لكنها أسلمت في نهاية حياتها.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »