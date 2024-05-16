بعد "هنا غزة".. محمد حجازي يتعاون مع نورهان درويش بأغنية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد حجازي مصمم البوسترات والجرافيك بالأعمال الفنية، عن استعداده للتعاون مع المنتج معتز عرموش في أغنية جديدة للمطربة نورهان درويش بعد أغنيتها الأخيرة "هنا غزة" التي طرحتها مؤخرا على "يوتيوب".

وأوضح حجازي، في تصريحاته، أن هناك عدة مشاريع غنائية يتعاون فيهم بجانب أغنية نورهان درويش أحدها للمطرب أحمد عبده والأخرى للمطرب محمود معتمد وطرحها خلال الفترة المقبلة.

وتابع، أنه نفذ البوسترات الخاصة بفيلم "هارلي" للنجم محمد رمضان، وأيضا مسلسلي "المداح" مع حمادة هلال، و "شاهد عيان" مع حسن الرداد، بالإضافة إلى مشاركته في عمل البوسترات الدعائية لأفلام" من ٣٠ سنة" و "تصبح على خير" و "البدلة" و "كازابلانكا".

وأضاف، أنه شارك بأغاني (هوبا) للمطربة روبي - وتعاون مع مريام فارس بأغنية (الساحل الشمالي) - وأغنية (لفينا الدنيا) من فيلم "البعبع".