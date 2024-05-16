نوال الزغبي تروج لحفلها بمهرجان موازين بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - روجت الفنانة نوال الزغبي، لحفلها الغنائي الذي تحييه بمهرجان موازين بالمغرب.

ونشرت نوال، بوستر الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رح أكون معاكم بأكبر المهرجانات العربية بالمغرب الحبيبة موازين ٢٥/٦".

يذكر أن، نوال الزغبي، طرحت مؤخرا كليبها الغنائي "بحكي عنك" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

والأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو المصري وعمرو الشاذلي.

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